Trafikte garip olay: Durduğu aracında dans etmeye başladı

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerde durmak", "saygısız araç sürmek", "trafik işaret ve kurallarına uymamak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerince idari para cezası uygulandı.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını gözaltına aldı.

Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

