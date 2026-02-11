Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 30'a düştü

İYİ Parti'den Meclis'e giren 9 milletvekili ile yerel seçimde aday olup kazanan 7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 30'a düştü.

Haber Giriş : 11 Şubat 2026 09:09
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen ilk isim Manisa Milletvekili Tamer Akkal oldu. Daha sonra da Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Partili oldu.

9 milletvekili Ak Partiye geçti

İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman,, İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, Ankara Milletvekili ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da 2024'te AK Parti'ye katıldı.

İşte İyi Parti'den ayrılıp Ak Parti'ye geçenler

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu,
Balıkesir Milletvekili Dursun Ateş,
İstanbul Milletvekili İsmail Ok,
İstanbul Milletvekili Seyithan İzinsiz,
Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu,
İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel,
Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal,
Konya Milletvekili Ünal Karaman,
Manisa Milletvekili Tamer Akkal

7 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Partili Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Koda,
Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar,
Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel,
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı,
Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir,
Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar,
Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk,
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden Milletvekilleri Sibel Yanıkömeroğlu, Aykut Kaya, Bilal Bilici, Ümit Özlale, Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Nimet Özdemir ise CHP'ye geçti.

