6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları

Kabul edilen maddelere göre, araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlara uygun, kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası artıyor

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira, bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Emniyet kemeri zorunlu

Araçların sürülmesi sırasında sürücülerin ve yolcuların güvenliği için emniyet kemeri, koruma başlığı ve koruma gözlüğü, çocuk bağlama sistemi ve yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemlerin usulüne uygun olarak kullanılması zorunlu hale getirilecek. Koruyucu sistemleri usulüne uygun olarak kullanmayanlar da koruyucu sistem kullanmamış sayılacak.

Koruyucu sistemlerinin nitelikleri ve nicelikleri ile hangi araçlarda ve hangi tarihten itibaren hangi şartlarda bulundurulacağı ve kullanılacağı yönetmelikte belirtilecek.

Yönetmelikte cins ve sınıfları belirtilen araçlarda seyahat eden yolcuların, araç hareket etmeden önce ve seyahat sırasında emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılmaları zorunlu olacak.

Emniyet kemerini usulüne uygun kullanmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücülerin son ihlali gerçekleştirdiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.

Araçların sürülmesi sırasında koruma başlığı ve koruma gözlüğünü usulüne uygun olarak takmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın 2'nci defa ihlal edilmesi halinde 5 bin lira, 3'üncü ve daha fazla ihlal edilmesi halinde ise her seferinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemleri, usulüne uygun olarak kullanmayanlara ve yönetmelikte cins ve sınıfları belirtilen araçlarda seyahat eden yolcuların, araç hareket etmeden önce ve seyahat sırasında emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyarıda bulunmayanlara 1000 lira idari para cezası uygulanacak.

Emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü ve çocuk bağlama sistemi ve yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemleri usulüne uygun olarak kullanılmamasından dolayı işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolculara, gerekli koruyucu sistemleri takmadan/kullanmadan aracın kara yolunda seyrine izin verilmeyecek.

Sürücüler, 15 yaşını doldurmamış çocukların emniyet kemerini, koruma başlığını, koruma gözlüğünü, çocuk bağlama sistemini ve yönetmelikte belirlenen diğer koruyucu sistemlerini usulüne uygun olarak kullanılmalarını sağlamak zorunda olacak. 15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu sistemleri kullanmadan veya usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamadan seyahatine izin veren araç sürücüsüne, 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere hapis cezası verilecek

Düzenlemeyle, anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemesi koşuluna uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Olay yerinden ayrılan sürücülerin sürücü belgesi, ilgili görevliler tarafından 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.

Motorsuz taşıt ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında, yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenecek.

İdari para cezası karar tutanakları ile diğer tutanaklara, görevli ve yetkili personelin açık kimliği yerine personel tanıtım numarası yazılacak.

Teklifin 6 maddesinin daha kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi.