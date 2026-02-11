Muş'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Üç ilde eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 11 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ABD'de Aralık ayına ilişkin perakende satış verilerinin büyümede duraklamaya işaret etmesinin ardından, Hazine tahvil getirilerinde düşüş görüldü. Bu gelişme Çarşamba günü altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Söz konusu veriler, açıklanacak kritik istihdam rakamları öncesinde ekonomide yavaşlama olabileceğine dair sinyal verdi. Spot altın ise yüzde 0,5 değer kazanarak 5.049,59 dolara yükseldi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

  • * Gram altın satış fiyatı: 7.094,75 TL
  • * Çeyrek altın satış fiyatı: 12.101,00 TL
  • * Yarım altın satış fiyatı: 24.201,00 TL
  • * Tam altın satış fiyatı: 47.777,64 TL
  • * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.218,00 TL
  • * Gremse altın satış fiyatı: 119.810,49 TL
  • * Ons altın satış fiyatı: 5.056,84 dolar

