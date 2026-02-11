Washington'da Kritik Zirve: Fuat Oktay ve Parlamento Heyeti ABD Temaslarına Başladı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki parlamento heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resmi temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Washington'da yürütülen diplomasi trafiğinin ilk duraklarından biri, düşünce kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirilen kapsamlı istişare toplantısı oldu.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Dengeler Masada

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington ofisinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda; Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumu, bölgesel güvenlik mimarisi ve iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanları değerlendirildi. ABD'nin önde gelen strateji uzmanlarının katıldığı etkinlik, soru-cevap bölümüyle karşılıklı görüş alışverişine sahne oldu.

"Diplomasi Trafiği Kongre'de Devam Edecek"

Toplantının açılışında konuşan Fuat Oktay, Washington temaslarının önemine dikkat çekti. Ziyaretin TBMM Dışişleri Komisyonu programı çerçevesinde şekillendiğini belirten Oktay, bir sonraki aşamada ABD Kongresi'ne bir ziyaret gerçekleştireceklerini müjdeledi. Oktay, hem iktidar hem de muhalefet partilerinden temsilcilerle bir araya gelerek kapsamlı bir diyalog zemini oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Oktay: "Bu buluşmalar, iki ülke arasındaki meseleleri doğrudan ve şeffaf bir şekilde ele almak için kritik bir fırsat sunuyor."

Parlamento Heyetinde Güçlü Temsil

Türkiye'nin Washington çıkarmasında iktidar ve muhalefet partilerinden isimlerin yer alması, dış politikada "ortak dil" mesajı olarak yorumlandı. Heyette şu isimler yer alıyor:

Sena Nur Çelik Kanat (Ankara Milletvekili)

Ziya Altunyaldız (İstanbul Milletvekili)

Oğuz Kaan Salıcı (Konya Milletvekili)

Kamil Aydın (Erzurum Milletvekili)

Heyetin ABD programı kapsamında temaslarını sürdürerek, iki ülke arasındaki stratejik mekanizmaya katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor.