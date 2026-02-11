Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Üç ilde eğitime bir gün ara verildi
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, tartışma çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediyesinden istifa eden Mesut Özarslan'a yönelik küfür ve hakaret içerikli mesajları tartışma konusu oldu. Halk TV yayınında, CHP Başkanının küfürlü ifadelerinin yanlış olduğunu söyleyen İsmail Saymaz'a, gazeteci İbrahim Kahveci'den sert tepki geldi. İşte detaylar...

Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a küfürlü mesajları CHP'ye yakın Halk TV canlı yayınında masaya yatırılırken tartışma çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz ve İbrahim kahveci, tartışmanın tarafları.

İsmail Saymaz, Özgür Özel'in ifadelerini yanlış bulduğunu söylerken, karşı tarafta nabızlar yükseldi.

"MESAJI YANLIŞ DEDİN, İKTİDAR MEDYASINI ONAYLADIN"

İbrahim Kahveci, "Özgür Özel'in mesajlaşmasını yanlış dedin ya, bunu bugün dediğin zaman iktidar medyasını onaylamış gibi oluyorsun" şeklinde yorum yaptı. İsmail Saymaz ise, "Orasının öyle yazması benim görüşümü sınırlar mı ya?" diyerek açıkladı.

Kahveci, "İktidar medyası Özgür Özel küfretti diye bütün manşetleri atmış. Ben bugün hiçbir şey demem onun için bu konuda." dedi.

"BU ŞEKİLDE DİYALOĞA GİRMEMELİYDİ"

İsmail Saymaz ise son olarak "Ben iktidar medyasının hangi manşeti attığına göre dünya görüşümü oluşturacak değilim. Özgür Özel bu şekilde diyaloğa girmemeliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Programdaki tartışmanın ardından gazeteci İbrahim Kahveci'nin üslubu sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar, Kahveci'nin yayın sırasındaki yaklaşımını eleştirirken, geçmiş yıllarda farklı televizyon kanallarındaki (2015 yılı Ülke TV) siyasi değerlendirmeleriyle bugünkü tutumu arasında dikkat çekici bir değişim olduğunu savundu. Tartışma, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

