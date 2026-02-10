Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Aydın'da aşırı sürat ölüm getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarış halinde oldukları iddia edilen motosiklet sürücülerinden biri, yolun sol şeridinde ikaz lambaları açık şekilde yol temizliği yapan 34 DOY 602 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden sürücünün Tolgağan Çulhan olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

