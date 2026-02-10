Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 6 Şubat 2026 tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda gerçekleştirilen rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğu belirlendi. Tespitin ardından resen soruşturma başlatıldı.



Yürütülen soruşturma kapsamında olayın failinin, Ankara Batı Emanet Bürosunda emanet memuru olarak görev yapan E.Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin alınan ifadesinde atılı suçu ikrar ettiği bildirildi.



Şüpheli E.Ö., ifadesinin ardından 6 Şubat 2026 tarihinde sevk edildiği Nöbetçi Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından zimmet suçundan tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceğini duyurdu.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDEKİ SOYGUN

Büyükçekmece'deki adli emanet soygununa ilişkin soruşturma ise hala sürüyor.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru firari zanlısı Erdal Timurtaş ve ailesi İngiltere'ye kaçmıştı.

Zanlının kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.