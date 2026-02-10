Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emanet Bürosunda yapılan rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, emanet memuru E.Ö.'nün zimmet suçundan tutuklandığını açıkladı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan
basın açıklamasına göre, 6 Şubat 2026 tarihinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
Emanet Bürosunda gerçekleştirilen rutin dışı denetimde 9 tam ve 5 çeyrek altının
eksik olduğu belirlendi. Tespitin ardından resen soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında olayın failinin, Ankara Batı Emanet Bürosunda
emanet memuru olarak görev yapan E.Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin
alınan ifadesinde atılı suçu ikrar ettiği bildirildi.
Şüpheli E.Ö., ifadesinin ardından 6 Şubat 2026 tarihinde sevk edildiği
Nöbetçi Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından zimmet suçundan tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceğini duyurdu.
BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDEKİ SOYGUN
Büyükçekmece'deki adli emanet soygununa ilişkin soruşturma ise hala sürüyor.
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru firari zanlısı Erdal Timurtaş ve ailesi İngiltere'ye kaçmıştı.
Zanlının kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.