Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı

Osmaniye'de 112 Acil Sağlık Merkezi'nde görevli acil tıp teknikeri İlyas Yıldır, ofisinde yemek yediği sırada nefes borusuna lokma kaçması sonucu ölümle burun buruna geldi. İlk yardım eğitmeni olan Yıldır, panik yapmadan oturduğu koltuğun sırt kısmını kullanarak kendi kendine Heimlich manevrası uyguladı ve hayata tutundu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, Yıldır tek başına yapılan müdahalenin önemine dikkat çekti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 15:43, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 15:44
Olay, Alibeyli Mahallesi'ndeki Yıldır'ın eğitimler verdiği kendi ofisinde yemek yediği sırada meydana geldi. Yemeği boğazında takılı kalan Yıldır, oturduğu koltuğun sırt kısmına göğsünü bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası uyguladı. Yaklaşık 4-5 manevranın ardından boğazındaki lokmanın çıktığını belirten Yıldır, rahat bir nefes aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'HİÇ PANİK YAPMADIM'

Yaşadıklarını anlatan İlyas Yıldır, "Ofisimde otururken yemek söylemiştim. Yemek yerken biraz da dalgın olunca lokma boğazıma takıldı ve tam tıkadı. İlk yardımın önemini bildiğim için hiç panik yapmadım. İlk Yardım Eğitici Eğitmeni olduğumdan ne yapacağımı biliyordum ve sakin bir şekilde hemen müdahalemi yaptım. Koltuğun hemen arkasına geçtim; şiddetli bir şekilde göğüs kısmıma baskı yaparak, cismin dışarı çıkmasını sağladım" dedi.

'BU SEFER KENDİ HAYATIMI KURTARDIM'

Heimlich manevrasının genellikle bir başkası tarafından uygulandığının bilindiğini ifade eden Yıldır, "İnsanlar, Heimlich manevrasını basından, videolardan ya da sosyal medyadan görüyor. Ancak tek başına, yanınızda kimse yokken solunum yolu tam tıkandığında nasıl müdahale edileceğini de bilmek çok önemli. Bugün bunu yaşayarak, görmüş olduk. Bu sefer kendi hayatımı kurtardım; mutluyum. Aslında insan hayatını kurtarmak ayrı mutluluk" diye konuştu.

'MASA YA DA SERT BİR CİSİM KULLANILABİLİR'

Kendi kendine Heimlich manevrasının nasıl uygulanacağını da anlatan Yıldır, "Hayat kurtarmak sadece başkasının hayatını kurtarmak değil; bu ilk yardım bilgileriyle kendi hayatınıza da müdahale edebiliyorsunuz. Eğer yalnızsanız ve odada koltuk yoksa masa ya da herhangi bir sert cisim kullanılabilir. Diyafram dediğimiz kaburgaların alt kısmına sert cismi yerleştirip, öne doğru güçlü baskı uygulanır. Amaç, akciğerlerdeki havayı kullanarak boğazdaki cismin dışarı atılmasını sağlamaktır" dedi.

