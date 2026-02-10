Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti

Türk savunma sanayii platformlarının enerji kaynağı ASPİLSAN Enerji, Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show 2026'da çığır açan yeni teknolojisini tanıttı. KAAN, HÜRKUŞ ve ANKA-3 gibi kritik hava araçlarının bataryalarını üreten kurum, dünyada bu seviyede üretim yapabilen üç ülkeden biri konumuna yükseldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 16:06, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 16:08
Son yıllarda dünya çapında adından söz ettiren çok değerli Türk savunma sanayii platformlarının neredeyse tamamında bir şekilde ASPİLSAN Enerji imzası bulunuyor.

Bilindiği üzere hava, kara, deniz, denizaltı, uzay platformları gibi unsurların haberleşmesini sağlayabilmesi için bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Bu enerji kaynağının da en temel bileşeni pil hücresi olarak kabul ediliyor. İşte ASPİLSAN Enerji bu alanda ülkemizin başrol oyuncusu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, Suudi Arabistan'da devam eden World Defense Show 2026 kapsamında TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

NATO ve AB üyesi ülkeler Türkiye'nin kapısını çalacak

Türkiye'nin geçmişte platformları ve sistemleri için ihtiyaç duyduğu kritik bileşenlerin tamamını yurt dışından temin etmek zorunda kaldığını hatırlatan Özdemir, ASPİLSAN ile bunun ortadan kalktığına dikkati çekti.

NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma kararı aldığını anımsatan Özdemir, "Bu da çok sayıda kalemin yerli imkanlarla üretilmesi anlamına geliyor. Bu noktada en kritik birleşenlerden biri hücre. Silahlara güç verecek, dronların uçmasını sağlayacak, sistemleri çalıştıracak en önemli husus batarya. Tahmin edeceğiniz üzere batarya bitmişse yapacak hiçbir şeyiniz yok." dedi.

Gelinen noktada NATO'nun Çin'den bağımsız bir tedarik zinciri oluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekleyen Özdemir, pil ve batarya teknolojileri konusunda gerek NATO gerek AB üyesi ülkelerin Türkiye'nin kapısını çalacağını vurguladı.

"Dünyadaki üç ülkeden biriyiz"

Türkiye'nin imza projelerinden olan KAAN savaş uçağının bataryasını da ASPİLSAN Enerji olarak ürettiklerini kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Dünyada bu seviyede batarya üretebilen üç ülke var. Ve Türkiye bunlardan biri. Sadece KAAN'da değil HÜRKUŞ'tan AKSUNGUR'a GÖKBEY'den ANKA-3'e kadar çok kritik platformlara güç veriyoruz.

Suudi Arabistan'daki fuar kapsamında ilk kez açıkladığımız bir teknoloji kazanımı da var. Silikon katkılı yüksek enerji yoğunluklu yeni hücreyi burada duyurduk. Daha küçük alana daha fazla enerji sığdırmayı başardık.

Bu yeni hücremiz yüzde 20 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip. Bu da daha fazla 'faydalı yük' taşıyabilmeniz, bataryanızı daha uzun süre kullanabilmeniz anlamına geliyor. Sahayı doğrudan etkileyecek bir kazanım.

Öte yandan yeni ürettiğimiz bu hücre oldukça yüksek bir teknoloji. Bu nedenle de 'ihracat kısıtlaması' olan bir ürün. ASPİLSAN Enerji bir kısıtlamayı daha ortadan kaldırdı. Bu yıl itibariyle bugüne kadar yaptığımız yatırımların ve geliştirdiğimiz teknolojilerin meyvesini toplayacağımız yeni bir dönem başlayacak."

Sertaç Aksan / TRT Haber

