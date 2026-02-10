Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti

Son yıllarda dünya çapında adından söz ettiren çok değerli Türk savunma sanayii platformlarının neredeyse tamamında bir şekilde ASPİLSAN Enerji imzası bulunuyor.

Bilindiği üzere hava, kara, deniz, denizaltı, uzay platformları gibi unsurların haberleşmesini sağlayabilmesi için bir enerji kaynağına ihtiyaç duyuluyor. Bu enerji kaynağının da en temel bileşeni pil hücresi olarak kabul ediliyor. İşte ASPİLSAN Enerji bu alanda ülkemizin başrol oyuncusu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, Suudi Arabistan'da devam eden World Defense Show 2026 kapsamında TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

NATO ve AB üyesi ülkeler Türkiye'nin kapısını çalacak

Türkiye'nin geçmişte platformları ve sistemleri için ihtiyaç duyduğu kritik bileşenlerin tamamını yurt dışından temin etmek zorunda kaldığını hatırlatan Özdemir, ASPİLSAN ile bunun ortadan kalktığına dikkati çekti.

NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarma kararı aldığını anımsatan Özdemir, "Bu da çok sayıda kalemin yerli imkanlarla üretilmesi anlamına geliyor. Bu noktada en kritik birleşenlerden biri hücre. Silahlara güç verecek, dronların uçmasını sağlayacak, sistemleri çalıştıracak en önemli husus batarya. Tahmin edeceğiniz üzere batarya bitmişse yapacak hiçbir şeyiniz yok." dedi.

Gelinen noktada NATO'nun Çin'den bağımsız bir tedarik zinciri oluşturmayı hedeflediğini sözlerine ekleyen Özdemir, pil ve batarya teknolojileri konusunda gerek NATO gerek AB üyesi ülkelerin Türkiye'nin kapısını çalacağını vurguladı.

"Dünyadaki üç ülkeden biriyiz"

Türkiye'nin imza projelerinden olan KAAN savaş uçağının bataryasını da ASPİLSAN Enerji olarak ürettiklerini kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Dünyada bu seviyede batarya üretebilen üç ülke var. Ve Türkiye bunlardan biri. Sadece KAAN'da değil HÜRKUŞ'tan AKSUNGUR'a GÖKBEY'den ANKA-3'e kadar çok kritik platformlara güç veriyoruz.

Suudi Arabistan'daki fuar kapsamında ilk kez açıkladığımız bir teknoloji kazanımı da var. Silikon katkılı yüksek enerji yoğunluklu yeni hücreyi burada duyurduk. Daha küçük alana daha fazla enerji sığdırmayı başardık.

Bu yeni hücremiz yüzde 20 daha fazla enerji yoğunluğuna sahip. Bu da daha fazla 'faydalı yük' taşıyabilmeniz, bataryanızı daha uzun süre kullanabilmeniz anlamına geliyor. Sahayı doğrudan etkileyecek bir kazanım.

Öte yandan yeni ürettiğimiz bu hücre oldukça yüksek bir teknoloji. Bu nedenle de 'ihracat kısıtlaması' olan bir ürün. ASPİLSAN Enerji bir kısıtlamayı daha ortadan kaldırdı. Bu yıl itibariyle bugüne kadar yaptığımız yatırımların ve geliştirdiğimiz teknolojilerin meyvesini toplayacağımız yeni bir dönem başlayacak."

Sertaç Aksan / TRT Haber