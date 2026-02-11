Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, yerel yönetimlerdeki yetki ve görev dağılımındaki sorunlar ile belediyelerin mali hareket alanının genişliği nedeniyle ortaya çıkan suiistimal riskleri ele alındı. Mali konularda belediyelerin yetkilerinin sınırlandırılması, borçlanma ve personel alımlarına yönelik yeni düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulandı. Erdoğan, muhalefet yönetimindeki belediyeleri eleştirerek, temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idarenin devreye gireceğini belirtti.

Yerel Yönetimlerde Mali Disiplin ve Denetim

Toplantıda Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir tarafından sunulan öneriler kapsamında, belediyelerin mali yapısının disiplin altına alınması, hizmet önceliklerinin netleştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gündeme geldi. Seçim dönemlerinde parti ayrımı gözetmeksizin birçok belediye başkanının bütçeyi aşan miktarlarda kredi kullandığı, bu durumun göreve sonradan gelen başkanları mali açıdan zor durumda bıraktığı ifade edildi. Belediyelerin borçlanmasına zaman ve miktar sınırı getirilmesi tartışıldı.

Personel Alımı ve Şeffaflık

Personel alımına getirilen sınırlamalara rağmen iştirak şirketleri üzerinden alımların sürdüğü belirtildi. Sunumda öne çıkan öneriler şunlardır:

Belediye başkanları görevleri sırasında edindikleri mal varlıklarını açıklamalı.

görevleri sırasında edindikleri mal varlıklarını açıklamalı. Aylık ihale, sözleşme bilgi ve sayıları kamuoyuna duyurulmalı.

Belediye başkanlarının akrabalarını göreve getirmesi yasaklanmalı.

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını düzenli ödemesi sağlanmalı, birikmesine izin verilmemeli.

borçlarını düzenli ödemesi sağlanmalı, birikmesine izin verilmemeli. Tüm süreçlerde şeffaflık sağlanmalı.

Yeni Düzenlemeler ve Denetim Komisyonu

Toplantıda vali ve kaymakamlara yetki devrinin gündeme gelmediği, ancak yerel yönetimlerdeki yetki ve görev dağılımındaki sorunların detaylı şekilde ele alındığı belirtildi. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı için belediyelerin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi ve "hizmet hiyerarşisi" oluşturulması planlanıyor. Reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması halinde merkezi idare devreye girecek, görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediye harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir Denetim Komisyonu kurulacak. Yaz aylarında nüfusu artan turizm bölgelerinde farklı bütçe stratejileri uygulanması da değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet yönetimindeki belediyelerin hizmet sunmadığını belirterek, "Ben Belediye Başkanı olduğum dönemde Istranca Dağlarından suyu tek başıma getirdim İstanbul'a. Bu mesele tecrübe ister, vizyon ister" dedi. Ayrıca yaklaşan ramazan ayı için teşkilat mensuplarının sahaya inmesini istedi ve "AK Parti milletin umududur, Cumhur İttifakı siyasetin merkezidir" ifadelerini kullandı. Terörle mücadelede kararlı duruşun süreceğini vurgulayan Erdoğan, Suriye meselesinde gelinen noktanın sorunların çözümünü kolaylaştırdığını belirtti.

Ek Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Külliye'de bir araya geldi.



