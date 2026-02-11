Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi başladı

YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile saat 14:30'da Beştepe'de bir araya geldi.

Haber Giriş : 11 Şubat 2026 14:42, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 15:29
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasındaki görüşme Beştepe'de gerçekleşiyor.

Görüşme saat 14:30'da başladı. Görüşmeye AK Parti kanadından kimlerin katıldığı ise henüz bilinmiyor.

İmralı Heyeti'nden Erdoğan görüşmesi öncesinde açıklama

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını biz de düşünüyoruz. Süreç başladığından beri sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce gerçekleştirmiştir. Tekrar bir araya geleceğiz, sürecin geldiği belli bir aşama var.

"Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız"

Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Ama görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri kamuoyunu bilgilendireceğiz önemli bir görüşme olduğunu söyledik hayırlara vesile olsun diyoruz."

"Önerilerimiz var onları sunacağız"

Mithat Sancar, görüşmeye ilişkin, şunları söyledi:

"Son gelişmelerden bu yana önemli gelişmeler yaşandı hem burada hem Suriye'de ayrıca Meclis Komisyonu'nun çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz bunları sayın cumhurbaşkanı ile ele alacağız tabii görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var onları sunacağız.

Meclis Komisyonu'nun ortak raporuyla ilgili şu anda çalışma sürüyor bu konuda henüz bir nokta konmuş değil.

Partilere taslaklaştırılmış hale değerlendirmeler yapacaklar ve mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak ve onları kapsayacak.

Formülasyon çıkmasını istiyoruz, böyle bir uzlaşmanın zemini var umarım bu zemini tüm partiler iyi bir şekilde değerlendirir.

Sürecin ruhuna ve gelecekte hepimizin rahatlatacak kesimi rahatlatacak noktalara varması önemli. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz. Ayrıntılara girmeyelim süreçle ilgili bugüne kadar gelişmeleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri gündemde olan konuları ele alacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber