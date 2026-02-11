Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar arasındaki görüşme Beştepe'de gerçekleşiyor.

Görüşme saat 14:30'da başladı. Görüşmeye AK Parti kanadından kimlerin katıldığı ise henüz bilinmiyor.

İmralı Heyeti'nden Erdoğan görüşmesi öncesinde açıklama

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını biz de düşünüyoruz. Süreç başladığından beri sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce gerçekleştirmiştir. Tekrar bir araya geleceğiz, sürecin geldiği belli bir aşama var.

"Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız"

Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Ama görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri kamuoyunu bilgilendireceğiz önemli bir görüşme olduğunu söyledik hayırlara vesile olsun diyoruz."

"Önerilerimiz var onları sunacağız"

Mithat Sancar, görüşmeye ilişkin, şunları söyledi:

"Son gelişmelerden bu yana önemli gelişmeler yaşandı hem burada hem Suriye'de ayrıca Meclis Komisyonu'nun çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz bunları sayın cumhurbaşkanı ile ele alacağız tabii görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var onları sunacağız.

Meclis Komisyonu'nun ortak raporuyla ilgili şu anda çalışma sürüyor bu konuda henüz bir nokta konmuş değil.

Partilere taslaklaştırılmış hale değerlendirmeler yapacaklar ve mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak ve onları kapsayacak.

Formülasyon çıkmasını istiyoruz, böyle bir uzlaşmanın zemini var umarım bu zemini tüm partiler iyi bir şekilde değerlendirir.

Sürecin ruhuna ve gelecekte hepimizin rahatlatacak kesimi rahatlatacak noktalara varması önemli. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz. Ayrıntılara girmeyelim süreçle ilgili bugüne kadar gelişmeleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri gündemde olan konuları ele alacağız."