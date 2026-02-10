Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla Giresun'daki bir alanın "tabiat parkı", Tokat'taki bir alanın da "tabiat anıtı" ilan edilmesiyle Türkiye'deki korunan alan sayısı 692'ye çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 13:27, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 13:40
Türkiye'de korunan alan sayısı 692'ye yükseldi

DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğal zenginliklerini koruma çalışmalarını sürdürürken, korunan alan sayısını artırmayı sürdürüyor.

Milli park, tabiat parkı ve sulak alan gibi farklı statülerde 690 alanı koruma altında bulunduran DKMP öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda, son olarak Giresun'daki bir alan "tabiat parkı", Tokat'taki bir alan da "tabiat anıtı" ilan edildi. Böylece, Türkiye'deki korunan alan sayısı 692'ye yükseldi.

Buna göre, taşıdığı doğal kaynak değerleri ve rekreasyon potansiyeliyle öne çıkan Giresun'un Bulancak ilçesinde yer alan 17,83 hektarlık alan, "Yedimeşe Tabiat Parkı" olarak belirlendi. "Tokat'ın peri bacaları" olarak bilinen Niksar ilçesindeki alan da "Dilimkayalar Tabiat Anıtı" adıyla tabiat anıtı statüsünde koruma altına alındı.

"İki alan bölge açısından önem taşıyor"

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin de korunan alanların, sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerle birlikte muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu doğrultuda yeni korunan alanları belirlemeyi sürdürdüklerini ifade eden Çokçetin, Yedimeşe Tabiat Parkı'nın yeşilin her tonuna hakim coğrafyada yer aldığını, Dilimkayalar Tabiat Anıtı'nın da peri bacalarını andıran yapısıyla estetik bir görünüme sahip olduğunu söyledi.

Çokçetin, her iki alanın da bulundukları bölge açısından büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Ulusal düzeyde öneme sahip bu müstesna alanların korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek gelecek kuşaklara milli miras bırakılması hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

