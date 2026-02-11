KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
2026-DİB-MBSTS Başvuruları Başladı

2026-DİB-MBSTS başvuruları 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29 Mart 2026'da yapılacak. Detaylar için tıklayın.

2026-DİB-MBSTS Başvuruları Başladı

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS), 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 11 Şubat 2026 saat 10.30'dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2026-DİB-MBSTS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri önem taşımaktadır.

Başvuru Süreci ve Detaylar

  • Sınav tarihi: 29 Mart 2026
  • Başvuru tarihleri: 11-19 Şubat 2026
  • Başvuru başlangıç saati: 11 Şubat 2026, 10.30
  • Başvuru yöntemleri:

Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Sınava ilişkin tüm ayrıntılar ve başvuru koşulları, 2026-DİB-MBSTS Kılavuzu'nda açıklanmıştır. Adayların sınava başvurmadan önce kılavuzu dikkatlice okumaları gerekmektedir. Kılavuza ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

2026-DİB-MBSTS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


