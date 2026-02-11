2026-DİB-MBSTS Başvuruları Başladı
2026-DİB-MBSTS başvuruları 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29 Mart 2026'da yapılacak. Detaylar için tıklayın.
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2026-DİB-MBSTS), 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 11 Şubat 2026 saat 10.30'dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2026-DİB-MBSTS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri önem taşımaktadır.
Başvuru Süreci ve Detaylar
- Sınav tarihi: 29 Mart 2026
- Başvuru tarihleri: 11-19 Şubat 2026
- Başvuru başlangıç saati: 11 Şubat 2026, 10.30
- Başvuru yöntemleri:
- ÖSYM başvuru merkezleri
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Sınava ilişkin tüm ayrıntılar ve başvuru koşulları, 2026-DİB-MBSTS Kılavuzu'nda açıklanmıştır. Adayların sınava başvurmadan önce kılavuzu dikkatlice okumaları gerekmektedir. Kılavuza ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
2026-DİB-MBSTS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.