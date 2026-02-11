KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 10:24, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 10:25
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

Savcılığın itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yeniden ifadeye çağrılan Dede, Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

