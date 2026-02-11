Babacan'dan Özarslan İstifası Sonrası Sert Çıkış: Sandıkta Alamayan Devlet Gücüyle Alamaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Mersin ve İzmir'de yaşanan sel felaketleriyle başlayan Babacan, afet yönetiminde yapısal eksikliklere dikkat çekerek, "Afet yönetimi yalnızca kriz anında verilen bir mücadele değildir. Asıl olan afet öncesi hazırlıktır. Şehircilik ve Afet Yönetim Bakanlığı kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

'Kesenen Ağzını Emekliye Değil Faizcilere Açılıyor'

Ekonomi üzerinden hükümeti eleştiren Babacan, ocak ayında faize 454 milyar lira ödendiğini belirterek, bunun Cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık faiz ödemesi olduğunu savundu. Emeklilere yapılan artış için "kaynak yok" denildiğini hatırlatan Babacan, "Kesenin ağzı vatandaş için değil, faize para yatıranlar için açılmış" dedi.

Merkez Bankası rezervlerindeki artışa da değinen Babacan, yabancı yatırımcıların yüksek faizden yararlanarak kazanç sağladığını öne sürdü. Tarıma ayrılan yıllık 131 milyar liralık destekle, yalnızca ocak ayında yapılan faiz ödemesini kıyaslayan Babacan, bu tablonun üretici ve gıda enflasyonu açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarına da değinen Babacan, Türkiye'nin bir yılda 17 sıra gerileyerek 124'üncü sıraya düştüğünü söyledi. AK Parti'nin kuruluş sloganı olan "üç Y ile mücadele"yi hatırlatan Babacan, başkanlık sistemine geçiş sonrası yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluğun arttığını iddia etti.

Ankara'da saldırı sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı dileyen Babacan, şiddet olaylarının caydırıcı yasal düzenlemelerle önlenebileceğini belirtti.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan ve İYİ Parti'den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz'a da tepki gösteren Babacan, kadınların yaşam tarzı ve kıyafeti üzerinden hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Millet İradesine Baskı" Vurgusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası yaşanan gelişmelere değinen Babacan, seçimle kazanılamayan belediyelerin çeşitli baskılarla el değiştirdiğini öne sürdü. "Baskı altında yapılan tercihin adı özgürlük olmaz. Zorla değiştirilen iradenin adı demokrasi olmaz" diyen Babacan, belediyelere yönelik baskıların doğrudan millet iradesine yönelik olduğunu savundu.

Ana Muhalefete Eleştiri: Siyasetin Seviyesi Düşmemeli

Babacan, ana muhalefeti de eleştirerek, farklı partilerden gelen milletvekillerine rozet takılırken sergilenen tavır ile partiden ayrılanlara yönelik söylemler arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Siyasette üslubun düşmemesi gerektiğini ifade eden Babacan, "İktidarla ana muhalefet sanki bu milleti siyasetten bezdirmeye ant içmiş gibi davranıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni Yol" ve İttifak Mesajı

Konuşmasında "üçüncü yol" arayışlarına da değinen Babacan, DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi kadrolarının temiz siyaset anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, "Yeni Yol dedik başladık, inşallah bu birliktelik genişler, iş birliği derinleşir. Çabamız bu yönde" ifadelerini kullandı.