Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturmasında Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İlçe Kaymakamı'nın koruma polisi F.D. ile makam şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Muğla Valiliği, idari soruşturma kapsamında her iki personelin de görevden uzaklaştırılarak açığa alındığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 21:32, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 21:32
Öte yandan Muğla Valiliği tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, gözaltına alınan iki personelin görevden uzaklaştırılarak açığa alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.