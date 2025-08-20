Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bolu Mengen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
OGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bolu Mengen'deki orman yangınına ilişkin bilgi verildi.
Orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bilgisi verilen paylaşımda, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.