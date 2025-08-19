Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Eğitim

Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu

8 Eylül'de okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin alışveriş telaşı başladı. Bu yıl serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte okul üniformaları yeniden zorunlu hale geldi. Devlet okulu kıyafeti bin 700 TL, özel okul kıyafeti 10 bin TL'ye ulaşıyor.

19 Ağustos 2025
Yeni yönetmeliğe göre üniformalar okullar tarafından belirlenecek, özel işaret ve desenlere yer verilmeyecek. Ayrıca kıyafetler okulların internet sitesinde yayınlanacak ve dört eğitim - öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniformaların "ekonomik ve sade" olması gerektiğini vurgulamıştı.

OKUL FORMALARI NE KADAR?

NTV Muhabiri Tuana Çiftçi okul üniformaları fiyatlarını araştırdı.

Devlet okullarında ilkokul öğrencisi için hazırlanan bir setin (pantolon, kısa kollu tişört ve uzun kollu tişört) fiyatı bin 700 TL'ye ulaşıyor. Parça parça alındığında ise eşofman altı 650 TL, eşofman üstü 750 TL, tişörtler ise 400 - 450 TL arasında değişiyor.

Özel okullarda ise fiyatlar çok daha farklı. Bir özel okula ait üniforma fiyatları; tişört bin 400 TL, eşofman altı 2 bin 900 TL, etek 2 bin 900 TL, uzun kollu hırka 2 bin 350 TL, kapüşonlu 3 bin 400 TL, şort ise 2 bin 250 TL.

Tüm parçaları almak isteyen veliler 15 bin TL ödemek zorunda kalıyor. Üçlü set halinde alışveriş yapıldığında dahi fiyat 8 ila 10 bin TL arasında değişiyor.

ŞİKAYETLER GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan geçmiş yıllarda da özel okul formalarıyla ilgili şikayetler gündeme gelmişti. Bu yıl da velilerin en büyük tartışma konularından biri özel okul üniforma fiyatları olacak gibi görünüyor.

