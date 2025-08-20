Dolar 40,92 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,8870 40,8880 40,9250 40,9260 Avro 47,7800 47,7810 47,7490 47,7500 Sterlin 55,2900 55,3000 55,1990 55,2090 İsviçre frangı 50,8080 50,8180 50,8540 50,8640 ANKARA ABD Doları 40,8570 40,9370 40,8950 40,9750 Avro 47,7400 47,8200 47,7090 47,7890 Sterlin 55,2300 55,4400 55,1390 55,3490