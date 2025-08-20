Dolar 40,92 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40,92 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 17:14, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,8870
|40,8880
|40,9250
|40,9260
|Avro
|47,7800
|47,7810
|47,7490
|47,7500
|Sterlin
|55,2900
|55,3000
|55,1990
|55,2090
|İsviçre frangı
|50,8080
|50,8180
|50,8540
|50,8640
|ANKARA
|ABD Doları
|40,8570
|40,9370
|40,8950
|40,9750
|Avro
|47,7400
|47,8200
|47,7090
|47,7890
|Sterlin
|55,2300
|55,4400
|55,1390
|55,3490