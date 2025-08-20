Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
BKUBTS Sınavı Başvuruları Başladı

2025 BKUBTS sınavı başvuruları 20-28 Ağustos arasında alınacak. Detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu için tıklayın.

2025 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2025-BKUBTS), 5 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 20-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 20 Ağustos 2025 saat 11.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2025-BKUBTS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz:

Sınav Başvuru Süreci ve Detaylar

Adayların, başvuru işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. Sınava katılmak isteyenlerin, başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

