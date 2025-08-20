Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı

Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nda ise doluluk kritik seviyelerde.

Bursa, susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya.

Uludağ'ın eteklerindeki Nilüfer Barajı; uzun yıllardır Bursa'nın en önemli içme suyu kaynağıydı.

60 milyon metreküp su kapasiteli baraj tamamen kuruyunca; geriye tek alternatif Doğancı Barajı kaldı.

Ancak Doğancı Barajı'nda da son ölçümler, doluluk oranının yüzde 19'a kadar gerilediğini ortaya koydu.

Çınarıck hattında çalışmalar sürüyor. Çınarcık Barajı'ndan Bursa'nın sistemine günde 110 bin metreküp su aktarılması planlanıyor.

TASARRUF ÇAĞRISI

"Şu anda 35 günlük suyumuz kaldı." diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Bursalıları su tasarrufu yapmaya davet etti.

Bozbey "Eylül itibariyle yapmış olduğumuz by-pass hatımızda yani çınarcıktan gelen o hatta bağladığımız ve dobrucaya aktardığımız hattın vanasını açacağız." dedi.

Antalya'da da Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı tamamen kurumuş durumda.

Üzümdere Irmağı'nın yeniden su tutması için tek umut; sonbaharda başlaması beklenen yağışlar.