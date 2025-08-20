AK Parti 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenleyecek

Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "İklim Krizi ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu" konulu toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dünyada yaşanan afetlerin, iklim değişikliğinin ne denli önemli bir sorun olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının artık yalnızca belli bölgelerin değil, tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin, giderek derinleşen bu sorun karşısında başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar attığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu'nun sadece çevre politikalarının değil, aynı zamanda üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İklim Kanunu ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik bütüncül bir çerçeve oluşturulmuş, karbon salınımını düşürmek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve yeşil ekonomide yer almak adına önemli bir adım atılmıştır.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak, bu atılan adımların çerçevesini kamuoyuna aktarmak adına 81 ilimizde 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenlenecektir. Bu programla, illerimizde teşkilat mensuplarımız, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek iklim değişikliğine karşı Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonu, ayrıca İklim Kanunu'nun amaç, kapsam ve hedefleri ve yapılan düzenlemeler konusunda bilgi paylaşımları ve değerlendirmeler yapılacaktır."

Bu kapsamda, 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de İstanbul'da gerçekleştirilecek ilk programda, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinecek.