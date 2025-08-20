Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
AK Parti 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenleyecek

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığının 81 ilde düzenleyeceği "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" ile iklim değişikliğine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon, İklim Kanunu'nun amaç, kapsam ve hedefleriyle yapılan düzenlemeler hakkında bilgi paylaşımları yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 12:54, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 12:55
Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "İklim Krizi ve Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Vizyonu" konulu toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dünyada yaşanan afetlerin, iklim değişikliğinin ne denli önemli bir sorun olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Sıcaklık dalgaları, kuraklık, sel felaketleri, don, su kaynaklarının yetersizliği ve orman yangınlarının artık yalnızca belli bölgelerin değil, tüm insanlığın ortak sorunu haline geldiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin, giderek derinleşen bu sorun karşısında başından itibaren kararlı ve vizyoner adımlar attığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Vizyonu'nun sadece çevre politikalarının değil, aynı zamanda üretimden ulaşıma, enerjiden tarıma kadar tüm sektörlerin yol haritasını şekillendirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İklim Kanunu ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik bütüncül bir çerçeve oluşturulmuş, karbon salınımını düşürmek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve yeşil ekonomide yer almak adına önemli bir adım atılmıştır.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak, bu atılan adımların çerçevesini kamuoyuna aktarmak adına 81 ilimizde 'Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı' düzenlenecektir. Bu programla, illerimizde teşkilat mensuplarımız, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek iklim değişikliğine karşı Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonu, ayrıca İklim Kanunu'nun amaç, kapsam ve hedefleri ve yapılan düzenlemeler konusunda bilgi paylaşımları ve değerlendirmeler yapılacaktır."

Bu kapsamda, 22 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de İstanbul'da gerçekleştirilecek ilk programda, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinecek.

