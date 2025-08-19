Belediyeden evlenecek çiftlere ücretsiz gelinlik ve kuaför desteği

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne veya Kadın Yaşam Merkezi'ne şahsen başvurabilecek.

Proje kapsamında başvurusu kabul edilen çiftlere, ücretsiz gelinlik, kına kıyafeti ve kuaför desteği, evlilik öncesi ve sonrası eğitimler, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunmak amacıyla belediye bünyesinde "Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi" hayata geçirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net