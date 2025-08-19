Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde

Küresel ekonomide yalnızca ciro ya da piyasa değeriyle değil, istihdam gücüyle de öne çıkan şirketler belli oldu. Companiesmarketcap verilerinin derlediği listeye göre, dünya çapında en fazla çalışan istihdam eden 500 şirket açıklandı. Küresel listede Türkiye'den dört şirket de kendine yer buldu.

19 Ağustos 2025
Küresel ekonomi sahnesinde sadece ciroları veya piyasa değerleriyle değil, aynı zamanda yarattıkları istihdam gücüyle de öne çıkan şirketler belli oldu. Dünyanın en fazla çalışan istihdam eden 500 şirketinin sıralandığı listede, Türkiye'den Koç Holding, BİM, Türk Hava Yolları (THY) ve bir diğer büyük grup da yerini aldı.

Walmart, yaklaşık 2.1 milyon çalışanıyla zirvede

ABD'li perakende devi Walmart, yaklaşık 2.1 milyon çalışanıyla küresel istihdam sıralamasının zirvesinde yer aldı. Listede, 1.56 milyon çalışanıyla Amazon ikinci sırayı alırken; Çinli üretim devleri BYD ve Foxconn da milyonlarca kişiye sağladıkları istihdam olanaklarıyla öne çıktı.

Bu tablo, küresel şirketlerin artık sadece ticari hacimleriyle değil, aynı zamanda yarattıkları istihdam kapasitesiyle de ulusal ekonomilerle boy ölçüşebilecek bir güce eriştiğini gözler önüne serdi.

Türkiye'den 4 şirket küresel listede yer aldı

Koç Holding: 176. sırada yer alan holding, farklı sektörlerdeki iştirakleriyle 132 binden fazla kişiye iş olanağı sağlıyor. Şirkette 132.447 çalışan bulunuyor.

BİM: Türkiye'nin en geniş market zincirlerinden biri olan BİM, on binlerce çalışanıyla listeye girerek perakende sektöründeki gücünü teyit etti. Şirkette 88.336 çalışan bulunuyor.

Türk Hava Yolları (THY): Dünya genelinde uçuş ağını büyüten THY, kabin ve kokpit personelinden teknik bakım ekibine kadar geniş bir istihdam kapasitesiyle öne çıktı. Şirkette 64.570 çalışan bulunuyor.

Sabancı Holding: Hizmet ve perakende sektöründe faaliyet gösteren şirket, geniş istihdam gücüyle Türkiye'yi küresel sıralamada temsil eden dördüncü kurum oldu. Şirkette 62.786 çalışan bulunuyor.

"Bölgesel ekonomiler istihdam politikalarını şekillendirecek büyüklüğe ulaşmış durumda"

Uzmanlara göre, küresel çapta yüz binlerce kişiye iş sağlayan bu şirketler, yalnızca bulundukları ülkenin değil, bölgesel ekonomilerin de istihdam politikalarını şekillendirecek büyüklüğe ulaşmış durumda.

Türkiye'nin dört şirketle bu listede yer alması ise hem iç pazardaki dinamizmi, hem de uluslararası rekabet gücünü gösteriyor. Özellikle perakende ve havacılık sektöründeki istihdam artışı, Türkiye'nin büyüme hikayesinde önemli bir rol üstleniyor.

