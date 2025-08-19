MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Türkiye Halk Bankası, bir gazete tarafından yapılan İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair iddiaların olduğu haberleri yalanladı.

19 Ağustos 2025
Halk Bankası, bir gazete tarafından yapılan haberdeki bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair iddiaları yalanladı. Banka, yaptığı açıklamada haberlerin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır"

Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sözcü Gazetesi, Bankamızı ve Bankamız Genel Müdürünü hedef alan, gerçeği yansıtmayan yayınlarını sürdürmektedir. Gazetenin dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da 'lüks doğum günü partisi' iddiasına ilişkin açıklamamızda, bu haber ve paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğu kamuoyuna duyurulmuştu. Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise, Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen şirketin Bankamızla çalışması, Genel Müdürümüzün göreve başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürünün göreve başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı yapılmamıştır. Ayrıca kredi şartlarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla Bankamız nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, 'döviz kredisinin ucuz Türk Lirası krediye çevrilmesi' iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyettedir."

"Firmaya fazladan ödeme yapıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır"

Aynı zamanda yapılan açıklamada, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki Halkbank binası yapım işinin, mevzuata uygun biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihale ile ve Genel Müdürün göreve başlamadan önce sonuçlandırıldığı vurgulanarak, "İnşaat sürecinde, adı geçen firmaya fazladan ödeme yapıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Bankamız ve Genel Müdürümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor; bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu 74. Madde, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil ettiğini, sorumluları hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

