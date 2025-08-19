Kanal çalışmasında üzerine ağaç devrilen 75 yaşındaki işçi öldü
Erzincan'ın Ekmekli köyünde kanal çalışması sırasında devrilen ağacın altında kalan 75 yaşındaki Rafet Bayrak, hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 23:47, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 23:48
Erzincan merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Ekmekli köyünde yürütülen kanal çalışması sırasında meydana gelen kazada yaşındaki Rafet Bayrak, yaşamını yitirdi.
Bir iş makinesi kanal boyunda çalışma yapıyordu.
Bu sırada ekskavatörün söktüğü ağacın devrilmesiyle alanda bulunan Rafet Bayrak, ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.
KURTARILAMADI
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.