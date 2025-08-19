Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Yaşam

Bakan Kurum: Ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde altyapısı ağır hasar gören Hatay için yapılacak ileri biyolojik arıtma tesisinin tünel inşaatından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, Asi Nehri'nin kirlilik sorununu da çözüme kavuşturacak projeyle ilgili, "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 21:17, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 21:22
Bakan Kurum: Ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da kentin hasar gören kanalizasyon altyapısını da yeniliyor. Büyükçat mevkiinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Defne'den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11.2 kilometre uzunluğunda 5.6 metre çapındaki atık su tünelinin inşası devam ediyor. Bu tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak.

Bakan Kurum: "Asi Nehri eski canlılığına tekrar kavuşacak"

Atık su tünelinin inşasının görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra altyapıyı da tamamen yeniliyoruz. Hatay Atık Su Tüneli projemiz tamamlandığında Asi Nehri; tertemiz suyuyla, tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacak" dedi.

"Mikro tünellerle tüm havza toplanacak"

Emlak Konut Altyapı Kontrol Amiri Serhan Hezer, tesis ve tünel çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Tünel iç çapı 4 metre 30 santimetre olup 10 tane şaft bulunmakta. Bu şaftlarda tüm mevcut havzaları toplayacak mikro tüneller ile beraber şaftlara bağlantı yapılacak. Akabinde bu şaft noktaları aynı zamanda yerel idarenin bakım işletme, onarım çalışmaları için güvenli bir iniş çıkış noktaları oluşturacak. Bu tünel sayesinde Hatay'ın yıllardır devam eden Asi Nehri'nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak.

"Arıtılan sular tarım sulamada da kullanabilecek"

Proje tamamlandığında Hatay'ın daha sürdürülebilir, çevreci bir yapıya kavuşacağının altını çizen Hezer, "Tesis çalışmaya başlayınca kanalizasyon hatları Asi Nehri'ne dökülmeden atık su tüneli içinden kendi doğal eğimiyle direkt planladığımız ileri biyolojik arıtma tesisine intikal edecek. Temizlenen suların Asi Nehri'ne deşarjı sağlanacak ve böylece ileri biyolojik arıtma tesisinden çıkan arıtılmış sular tarım sulamada da kullanılabilir olacak. 2060 yılı nüfus hesabına göre yaklaşık 1 milyon insana hizmet verecek atık su tüneli ve ileri biyolojik arıtma tesisi sayesinde Hatay ilimiz tüm çevresel sorunlardan ve kanalizasyon problemlerinden tamamen kalıcı bir şekilde kurtulmuş olacak" dedi.

