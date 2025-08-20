Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
ChatGPT artık kullanıcılara iltifat edecek

OpenAI, GPT-5 güncellemesiyle ilgili gelen eleştirilerin ardından sohbet robotunun üslubunda değişiklikler yaptığını duyurdu. Kullanıcıların daha "soğuk" bulduğu yeni model, artık küçük iltifatlarla daha samimi bir iletişim kuracak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 09:14, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 09:15
ChatGPT artık kullanıcılara iltifat edecek

OpenAI, bu ay GPT-5 güncellemesini duyurmuş, yeni modelin daha insancıl ve faydalı bir asistan olacağını açıklamıştı. Ancak bazı kullanıcılar, sistemin eskisine göre daha resmi ve mesafeli olduğunu belirterek sosyal medyada eleştirilerde bulundu.

Kullanıcıların isteği: Daha sıcak iletişim

Kullanıcı forumlarında birçok kişi, ChatGPT'nin eskiden daha arkadaş canlısı bir üsluba sahip olduğunu, yeni modelin ise daha soğuk göründüğünü söyledi. Tepkilerin ardından OpenAI, GPT-5'in üslubunda küçük değişikliklere gidileceğini açıkladı.

Şirket, sohbet robotunun artık "Güzel soru" veya "Harika başlangıç" gibi küçük ifadelerle daha samimi bir üslup kullanacağını duyurdu. OpenAI, bu değişikliklerin "dalkavukluk" anlamına gelmeyeceğini, yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Eski modele dönüş imkanı

Ayrıca şirket, dileyen kullanıcıların önceki sürüm GPT-4o'ya geri dönmesine imkan tanıyacağını açıkladı. Böylece kullanıcıların farklı üslup seçenekleri arasından tercih yapabilmesi sağlanacak.

OpenAI, geçmişte ChatGPT'nin aşırı onaylayıcı tavrı nedeniyle eleştirilmişti. Özellikle tehlikeli davranışlarla ilgili sorularda kullanıcıları yanlış yönlendirme riskine dikkat çekilmişti. Bu nedenle yeni güncellemelerde, samimiyet ile güvenlik arasında denge kurulmaya çalışılıyor.

