Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Borsası iddialarına adı karışan Avukat Mücahit Birinci için Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

YARGIDA RÜŞVET İDDİASI

Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasıonda bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmaya dikkat çekmişti.

Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İddiada adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etmişti.