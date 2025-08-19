Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı, İBB borsası iddialarına adı karışan Avukat Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi.
YARGIDA RÜŞVET İDDİASI
Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasıonda bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmaya dikkat çekmişti.
Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
İddiada adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etmişti.