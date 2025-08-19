Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Okul servis yönetmeliği değişti
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dolandırıcıların Hedefi Şehit Babası Oldu

Şehit oğlunun tazminatıyla ev yaptırmak isteyen baba, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. 1.2 milyon lirası kayboldu, gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 13:49
Adana'da kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla ulaştıkları şehit babasını "Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek kandırıp, şehit tazminatının 1 milyon 200 bin lirasını dolandırdı. Şehit babası, "Tazminat ile köyde damı akan evi yaptıracaktım. Ama olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Polis Yiğitcan Yiğit'in Hikayesi

Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, Tunceli'de görevliyken meydana gelen kaza sonucunda şehit oldu. Yeni evli olan şehit Yiğit, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde toprağa verildi. Haziran ayının başında baba Mehmet Yiğit'e 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı verildi. Baba Yiğit, bu tazminat ile köydeki damı akan evini yaptırmayı planlıyordu. Ancak dolandırıcılar, "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış, hesabınızı boşaltacak" yalanıyla şehit tazminatını tarla ve gübre parası olarak kendilerine yatırttı.

Dolandırıcılık Yöntemi ve Yaşananlar

  • Şehit babası, Kurban Bayramı'nda bacanağı Necmi Yaplıcan'ın yanına gitti.
  • Bacanağına gelen telefonla "Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları WhatsApp'tan atayım" denildi.
  • Bacanağı WhatsApp kullanmadığı için mesajlar şehit babasının telefonuna gönderildi.
  • FETÖ'cülerin fotoğrafı ve eşinin adına düzenlenmiş kimlik gönderildi.
  • 155'i aramaları istendi ancak bu numara da dolandırıcılar tarafından yönlendirilmişti.
  • Şehit babası, bankadaki görevliye "Tarla aldım, gübre aldım" diyerek paraları gönderdi.
  • Durumu fark ettikten sonra Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu ve paranın bir kısmını kurtardı.

Şehit Babasının Yaşadığı Zorluklar

Mehmet Yiğit, "Ceyhan'daki evimiz eski, evimiz akıyor. Rahmetlik oğlum için Ceyhan'a ev yaptıracaktım. Ev yarım kaldı, yaptıramadım. Ev için ayırdığımız parayı dolandırıcılara kaptırdık. Daha önce izlediğim haberlerde bunlara pabuç bırakmam diyordum ama beni hipnoz ettiler. Bizi arabayla zaten takip ediyorlardı. Ceyhan'da petrole girince 'Siz niye burada bekliyorsunuz' diye bizi uyardılar. Telefonu hiç kapatmadık" dedi.

"Dolandırılınca İkinci Kez Vuruldum"

Mehmet Yiğit, "Bu paranın şehit oğlumun tazminatı olduğunu söyleyince 'Başınız sağ olsun' diyerek bana bir de başsağlığı dilediler. Vicdansızlar şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler. Zaten oğlum şehit olunca derbeder oldum, bir de böyle olunca çok kötülendim. Üstüne dolandıran kişinin eşi beni arayıp mağdur olduklarını söyledi. Oğlum vuruldu şehit oldu, böyle de olunca ikinci kez vuruldum. 10 ay oldu ama sanki yeni olmuş gibi, Allah kimsenin başına vermesin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Soruşturma ve Son Durum

  • Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakaladı ve şüpheliler tutuklandı.
  • Dolandırıcılara geçen tazminatın 1 milyon 200 bin lirasına ulaşılamadı.
  • Kalan para ise şehit babasının para yatırdığı hesaba bloke konduğu için hesapta kaldı.
  • Şehit babası hesap blokeli olduğu için o parayı da henüz alamadı.

