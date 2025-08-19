Dolandırıcıların Hedefi Şehit Babası Oldu

Adana'da kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla ulaştıkları şehit babasını "Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek kandırıp, şehit tazminatının 1 milyon 200 bin lirasını dolandırdı. Şehit babası, "Tazminat ile köyde damı akan evi yaptıracaktım. Ama olmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Polis Yiğitcan Yiğit'in Hikayesi

Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, Tunceli'de görevliyken meydana gelen kaza sonucunda şehit oldu. Yeni evli olan şehit Yiğit, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde toprağa verildi. Haziran ayının başında baba Mehmet Yiğit'e 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı verildi. Baba Yiğit, bu tazminat ile köydeki damı akan evini yaptırmayı planlıyordu. Ancak dolandırıcılar, "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış, hesabınızı boşaltacak" yalanıyla şehit tazminatını tarla ve gübre parası olarak kendilerine yatırttı.

Dolandırıcılık Yöntemi ve Yaşananlar

Şehit babası, Kurban Bayramı'nda bacanağı Necmi Yaplıcan'ın yanına gitti.

Bacanağına gelen telefonla "Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları WhatsApp'tan atayım" denildi.

Bacanağı WhatsApp kullanmadığı için mesajlar şehit babasının telefonuna gönderildi.

FETÖ'cülerin fotoğrafı ve eşinin adına düzenlenmiş kimlik gönderildi.

155'i aramaları istendi ancak bu numara da dolandırıcılar tarafından yönlendirilmişti.

Şehit babası, bankadaki görevliye "Tarla aldım, gübre aldım" diyerek paraları gönderdi.

Durumu fark ettikten sonra Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu ve paranın bir kısmını kurtardı.

Şehit Babasının Yaşadığı Zorluklar

Mehmet Yiğit, "Ceyhan'daki evimiz eski, evimiz akıyor. Rahmetlik oğlum için Ceyhan'a ev yaptıracaktım. Ev yarım kaldı, yaptıramadım. Ev için ayırdığımız parayı dolandırıcılara kaptırdık. Daha önce izlediğim haberlerde bunlara pabuç bırakmam diyordum ama beni hipnoz ettiler. Bizi arabayla zaten takip ediyorlardı. Ceyhan'da petrole girince 'Siz niye burada bekliyorsunuz' diye bizi uyardılar. Telefonu hiç kapatmadık" dedi.

"Dolandırılınca İkinci Kez Vuruldum"

Mehmet Yiğit, "Bu paranın şehit oğlumun tazminatı olduğunu söyleyince 'Başınız sağ olsun' diyerek bana bir de başsağlığı dilediler. Vicdansızlar şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler. Zaten oğlum şehit olunca derbeder oldum, bir de böyle olunca çok kötülendim. Üstüne dolandıran kişinin eşi beni arayıp mağdur olduklarını söyledi. Oğlum vuruldu şehit oldu, böyle de olunca ikinci kez vuruldum. 10 ay oldu ama sanki yeni olmuş gibi, Allah kimsenin başına vermesin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Soruşturma ve Son Durum