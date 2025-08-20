2 ilde bugün denize girmek yasak
Kırklareli'nin Vize ve Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 10:06, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 10:07
Vize Kaymakamlığı Vize ilçesinde, Tekirdağ Valiliği de bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.