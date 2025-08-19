Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin "taşımacıların şartları ve yükümlülüklerini" belirleyen 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişikliğe göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında servislerde belediyeler tarafından belirlenen fiyat tarifesine uyulacak.

Ehliyet sürelerinde yeni hesaplama

Yönetmelik uyarınca, gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilecek. Taşımayı gerçekleştirecek taşıtların, gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişiliklerde ise en az üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olması gerekecek.

Okul servis aracı şoförlerinin alması gereken sürücü belgelerinden istenen süreler için, D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı gerekli süre hesabına dahil edilecek.

Özel okullar da kapsama girdi

Ayrıca, yönetmelikteki "okul" tanımına "resmi ve özel" ibaresi eklenerek, düzenlemenin özel okullar için de geçerli olduğuna yer verildi.

Okul servis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62'nci maddesi çerçevesinde öngörülen fiyat tarifesi düzenlemesinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuştu.