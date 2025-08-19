Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken traktörde yüzde 43,5 azaldı.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 127,1, kamyonette yüzde 20,0 artarken traktörde yüzde 55,0, kamyonda yüzde 25,9, minibüste yüzde 22,4, otobüste yüzde 19,5, motosiklette yüzde 12,1 ve otomobilde yüzde 2,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 618 bin 554 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,8'ini motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7,0'ını traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.