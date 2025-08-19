Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı

Sendika temsilcileri yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çağrıldı.

Son toplantıda Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranında zam ve taban aylığa 1000 TL artış önermişti.

Kamu İşveren Heyeti, verilen oransal zammın kabul edilmesini talep ediyor.

Aksi durumda, genele yönelik anlaşmaya varılan kazanımların da Hakem Heyeti'nde tehlikeye gireceğini dile getiriyor.

Kamu İşveren Heyeti'nin Zam Teklifi

2026 yılı: %11+7 zam

%11+7 zam 2027 yılı: %4+4 zam

%4+4 zam Taban aylık: 1000 TL artış

MEMUR-SEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Memur tarafı teklifi kabul etmedi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Kabul edemeyiz, bu teklifi kabul etmek mümkün değil" dedi.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.



