Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'deki istihdam sayısı 32 milyon 435 bin kişi oldu.

İstihdam sayısı bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalırken, istihdam oranı yüzde 48,9 olarak kayıtlara geçti.

İstihdam edilenler içerisinde yükseköğretim mezunlarının sayısı yıllar içinde artış gösterdi.

Buna göre, Türkiye'de üniversitelerin yaygınlaşması ve yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte 2021 yılı başında 7,7 milyon kişi olan üniversiteli çalışan sayısı, 2023 itibarıyla 9 milyon kişiyi aştı.

Çalışan her 3 kişiden biri üniversiteli

Üniversite mezunu istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla ilk defa 10 milyonun üzerine çıktı.

Sayısı 10 milyon 27 bini bulan üniversite mezunu çalışan sayısı, 32,4 milyon olan toplam istihdam edilenlerin yüzde 30,9'unu oluşturdu. Böylece ülkede çalışan yaklaşık her 3 kişiden biri üniversiteli oldu.

İstihdam edilenler içerisinde üniversitelilerin sayısı artarken, işsizler arasındaki yükseköğretim mezunlarının sayısı ise azaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik verilerine göre, ikinci çeyrekte işsiz sayısı 3 milyon 34 bin kişi olurken, bunun 866 binini yükseköğretim mezunları oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde ise yükseköğretim mezunu işsizler 930 bin olarak kayıtlara geçmişti.

İstihdam içerisindeki en büyük grup "lise altı eğitimliler" oldu

İstihdam edilen kişiler eğitim durumuna göre incelendiğinde, ilk sırada "lise altı eğitimliler" yer aldı. Bu kategoride olup istihdam edilen kişi sayısı yılın ikinci çeyreğinde 13 milyon 378 bin kişi olarak kayıtlara geçerken, "liseli" sayısı 4 milyon 751 bin kişi olarak hesaplandı.

Çalışanların 3 milyon 748 bini "mesleki veya teknik lise mezunu" kategorisinde yer alırken, okur yazar olmayanların sayısı 719 bin olarak belirlendi.

Eğitim durumuna göre istihdam edilenlerin çeyreklik sayıları (bin kişi) ise şöyle:

Okur-yazar Olmayanlar Lise Altı Eğitimliler Lise Mesleki veya Teknik Lise Yükseköğretim