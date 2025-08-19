MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Hastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönem
Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı
Muhittin Böcek'in oğlu da gözaltına alındı
Memurlar Bakanlık Önünde Taş Kaynattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
MHP lideri Bahçeli'den Özel'in sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Erzincan'da raftingde taciz iddiasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir tur şirketi tarafından Karasu Nehri'nde düzenlenen rafting etkinliği sırasında tacize uğradığını belirten kadının şikayeti üzerine gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 2 kişiden tur sahibi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 22:07, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 23:11
Erzincan'da raftingde taciz iddiasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden dün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

"Bir vatandaşımızın tur çalışanı tarafından tacize uğradığı iddiası yönünde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Konunun duyulması üzerine Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tacize uğradığını belirten vatandaşımız ile iletişime geçerek konunun titizlikle takip edildiğini ve gelişmelerden de gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını şikayetçi vatandaşımıza belirtmişlerdir.

Bahsi geçen rafting etkinliğinde tacize uğradığını beyan eden vatandaşımızın adli makamlara yaptığı başvurusu Üzerine Kemah Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir."

Gözaltına alınan 2 kişi bugün Erzincan Adliyesine sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan tur sahibi M.A., tutuklanırken tur rehberi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur tarafın Avukatı Zübeyir Yıldırım yaptığı açıklamada, "Müvekkilimin adalet arayışı sonuç vermeye başlamıştır. Şüphelinin tutuklanması önemli bir adımdır. Ancak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu davanın yalnızca müvekkilim için değil, benzer olaylara maruz kalan tüm kadınlar için emsal teşkil etmesini bekliyoruz." dedi.

