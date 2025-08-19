4'üncü Gökbey helikopteri JGK envanterine katıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, 4'üncü Gökbey helikopterinin envantere katıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki gücümüze güç kattık! 4'üncü Gökbey helikopterimiz, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve ilk seri üretim olma özelliğini taşıyan 'Gökbey'imizle vatan semalarında daha güçlü, daha kararlıyız" denildi.

Ayrıca paylaşımda Gökbey'in görüntülerine de yer verildi.