Memur Kız Çocuklar, BAĞ-KUR Kapsamında Yetim Aylığı Alabilir Mi?

Soru: Babam Bağ kur Emeklisiydi vefat etti. Maaşının %75 anneme bağlandı. Annemin bakıma ihtiyacı var. Maaşını bakıcı-mutfak masrafı ve kişisel bakımı için kullanıyorum.

- Eşinden boşanmış ancak halen Emekli Sandığı kapsamında çalışan memur bir kızı,

- Emekli Sandığından Emekli bir kızı olmak üzere (2) dul kızı var

Bu iki kızının da maaşları babamdan yüksek. Bu kızları Babamın maaşından pay alabilirler mi?

Mevzuat ve Değerlendirmeler;

Bugün için genel olarak Bağ-Kur kapsamında kız çocukların hak sahipliği, yani yetim aylığı bağlanması şartları herhangi bir statüde zorunlu olarak çalışmaması ve bu çalışmalarından dolayı da gelir veya aylık almaması ile evli olmaması şartları olmaktadır. (1475 sayılı Kanun Madde 45 hükmü, ayrıca bugün için 5510 sayılı Kanun Madde 34 hükmü)

Dolayısıyla, memur statüsü de 657 sayılı Kanun kapsamında bir görev olmaktadır.

Bu minvalde söylenebilecek durum şöyledir;

Anneniz her durumda babanızdan dolayı dul aylığını almaya devam eder.

Kardeşleriniz hali hazırda memur statüsünde görev yapıyorsa veya bu görevlerinden dolayı emekli aylığı alıyorlarsa, bu durumda babanızdan dolayı yetim aylığı alamayacaklarını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, bekar veya boşanmış olmaları, aylıklarının babanızdan bağlanacak olan aylıktan düşük veya yüksek olması gibi durumların da aylık bağlanamayacağı durumunu değiştirmemektedir.



