Hataylı depremzedeler Mirziyoyev'in davetiyle Özbekistan'a gitti

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
36 yeni ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
Borsada en fazla yatırımcı İstanbul'da
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Cevdet Yılmaz: Farklılıklarımız zenginliğimizdir
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Altın fiyatında dalgalanma sürüyor
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Bahçeli: Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Akın Gürlek: Değerlerimizi yaşatmalıyız
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Harçlıklar artık banka hesabına... Bayram ekonomisi dijitalleşiyor
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Zam devreye girdi, işte yeni fiyatlar
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Osmanlı geleneği İstanbul'da yaşatıldı: 32 bin ailenin borcu silindi
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
Ayvayı yiyemedik! Kilosu 300 liraya dayandı, lüks oldu
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Petrolde 'Trump' freni: 119 dolardan dönüş başladı
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Hataylı depremzedeler Mirziyoyev'in davetiyle Özbekistan'a gitti

Hataylı 160 depremzededen oluşan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetlisi olarak 5 gün boyunca bu ülkeyi ziyaret edecek kafile, özel uçakla Andican kentine gitti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 12:28, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 12:46
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri yaşayan, öksüz ve yetim çocukların da aralarında bulunduğu afetzedeler, gece saatlerinde Hatay Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Andican Havalimanı'na ulaştı.

Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ile Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu'nun da eşlik ettiği kafile, Özbekistan Turizm Bakan Yardımcısı Sanjar Tadjiyev, Andican Valisi Yardımcısı İsomiddin İsmanov ile bazı yetkililerce karşılandı.

Kafile için havalimanında Özbekistan'ın yöresel müziği ve kıyafetleriyle karşılama töreni yapıldı, kadınlara yöresel kıyafet ve çiçekler takdim edildi.

Hatay Vali Yardımcısı Topaloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'nin çok ciddi bir yıkım yaşadığını söyledi.

Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin feraset gösterdiğini, böylece hızlı bir şekilde yeniden ihya ve inşaat sürecine başlandığını dile getirerek, "Özbekistan devleti bu kapsamda Hatay Arsuz'umuzda 308 konut yaptırmak suretiyle bu gönül seferberliğine katkı sundu. 29 Ocak'ta bunların açılışı yapıldı. Bu açılış esnasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine nevruz programları kapsamında ve aynı zamanda Ramazan Bayramı'nda bugün Özbekistan'dayız. Burada Arsuz Kaymakamımızla beraber 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamındaki öksüz yetim çocuklarımız, ailelerimiz ve depremzede vatandaşlarımızla birlikte Özbekistan devletinin misafiri olarak birtakım etkinliklere katılmak ve nevruz programını idrak etmek üzere buradayız." diye konuştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın selamlarını da buraya getirdiğini aktaran Topaloğlu, sıcak karşılama ve yöresel güzellikler için karşılama heyetine teşekkür etti.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu ise ilçedeki vatandaşlarla birlikte 5 gün süreyle burada olacaklarını söyledi.

Özbekistan'ın zor gününde yanlarında olduklarını kaydeden Eroğlu, "Bu anlamlı davet için de çok teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki 7'den 70'e depremzedelerle birlikte buraya geldik. Onların hem Ramazan Bayramı'nı hem de Nevruz Bayramı'nı birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Hiç böyle bir karşılama beklemiyordum"

Depremzede Açelya Çiçek, kendilerini davet ettikleri için Özbekistan'a teşekkür etti.

Çiçek, bu ülkenin deprem zamanında çok yardımları olduğunu dile getirerek, "Bizi davet ettiler, buraya geldik. Çok mutluyuz. Hiç böyle bir karşılama beklemiyordum açıkçası. Çok beğendim. Bize bu kadar önem göstermeleri çok hoşumuza gitti. İlk defa bu kadar uzak bir yere geliyoruz." dedi.

Necla Avlar, Özbekistan'da çok güzel karşılandıklarını anlatarak, "Depremden sonra ilk defa şu manzara içimi açtı, beni güldürdü. Özbekistan Cumhurbaşkanı'na, bizi düşünüp burada misafir ettiği için binlerce teşekkür ediyorum. İnsanları sıcakkanlı. Bu güler yüzle, bu sıcaklıkla depremi unutmuş oldum." diye konuştu.

Depremzede Nihat Avlar ise yolculuğun çok iyi geçtiğini, havalimanında çok iyi karşılandıklarını söyledi.

Avlar, Özbekistan'a ilk defa geldiğini ve farklı şehirleri gezme imkanı bulacaklarını belirtti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybettiğini ifade eden Civan Çam da Özbekistan'a kendilerini misafir ettikleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak ülkeye gelen kafile, 5 gün boyunca Andican'ın yanı sıra Semerkant, Buhara ve Harezm'i ziyaret edecek.

Gezi programıyla depremzedeler ülkenin tarihini ve kültürünü yakından tanıma imkanı bulacak.

