Antalya'da yangın faciası
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2026 09:37, Son Güncelleme : 20 Mart 2026 09:58
Gaziler Mahallesi'ndeki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Konteynerde yapılan incelemede, anne ile 5 çocuğunun öldüğü belirlendi. Yaralanan baba ile 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.