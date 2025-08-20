Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor

Kamu çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ücret dengesinin bozulduğunu vurguladı. Yalçın, "Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi" ifadelerini kullandı.

Sorunun herkes tarafından görüldüğünü ancak sunulan tekliflerin çözüm üretmediğini belirten Yalçın, "Toplu sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet kolu sözleşmelerinde yetki de sözde sendikalarda" dedi.

Masada süre dolsa da çözüm arayışının devam edeceğini kaydeden Memur-Sen Başkanı, "Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli" ifadeleriyle sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Yalçın ayrıca önümüzdeki günlerde geniş bir açıklama yapacağını duyurdu.

Memur-Sen'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ UZLAŞMAZLIKLA SONUÇLANDI*

Kamu görevlilerinin ve emeklilerin refah seviyesini artırmak, geçmiş kayıplarını telafi etmek, ücret adaletini ve maaş dengesini sağlayarak çalışma barışını tesis etmek, zorunlu giderlerin etkilerine güçlü yansıtılmış enflasyonist ortamda memuru dardan, emekliyi darboğazdan kurtarmak için yürüttüğümüz 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 27. günün sonunda maalesef uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak, sürecin en başından itibaren uzlaşmak adına yürüttüğümüz görüşmelerde ısrarla Toplu Sözleşme masasının çözüm üretme kapasitesine olan inancımızı, sorunları çözme irademizi ortaya koyduk. Kamu görevlilerinin haklarını savunmak, kazanımlarını korumak ve yeni kazanımlar elde etmek için yürüttüğümüz mücadelede, kamu işvereni tarafından sunulan tekliflerin yetersizliği nedeniyle uzlaşma sağlanamamıştır.

Refah payı başta olmak üzere, enflasyon farkının aylık yansıtılması, kira yardımı, emekli maaşlarının artırılması, hizmet kollarının tekliflerinin kabul edilmesi gibi kamu görevlilerinin temel beklentileri karşılanmamıştır. Kamu işvereninin 10+6 ve 4+4 şeklindeki teklifleri ile 11+7 şeklindeki nihai teklifi, kamu görevlilerinin beklentilerinden uzak kalmıştır. Bu nedenle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamıştır.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek.

Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.

11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.

Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.