Fatih Tekke 'Ben gerçekçi bir adamım' diyerek açıkladı
'Ben gerçekçi bir adamım' diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyunun karşılığına 1 puanın çok iyi olduğunu ifade etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Kasım 2025 20:02, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 20:04
Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.
Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama ben gerçekçi bir adamım. Bu oyuna 1 puan çok iyi. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik.
Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Bu maçla ilgili olumlu konuşabileceğim tek şey. Olumlu çok fazla bir şey konuşamıyorum. Çalıştığımızın çok dışında bir maç oldu."