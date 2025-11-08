Bursa'da caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu
Mudanya ilçesinde caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Kasım 2025 15:00, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 14:49
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Duran Camisi'nin kadınlar tuvaletinde sabah namazı öncesi temizlik yapmaya gelen cami görevlisi, kadınlar tuvaletinin kapısını açmaya çalıştığında içeriden kilitli olduğunu fark etti.
Şüphelenen görevli, üst kısımdan baktığında 40 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Görevlinin ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ölen kişinin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Cansız beden Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.