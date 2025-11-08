Bursa'da caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Ölen kişinin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelenen görevli, üst kısımdan baktığında 40 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Duran Camisi'nin kadınlar tuvaletinde sabah namazı öncesi temizlik yapmaya gelen cami görevlisi, kadınlar tuvaletinin kapısını açmaya çalıştığında içeriden kilitli olduğunu fark etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net