2025'te en çok tercih edilen parolalar belli oldu!

Telefon, bilgisayar veya mobil bankacılık uygulamaların şifre oluştururken çoğu zaman kolay olanı seçeriz. Ancak bu, siber saldırıların boy gösterdiği bu dönemlerde oldukça riskli.

Yine de kullanıcılar şifreleri çok fazla umursamıyor. Öyle ki 2024'te en çok tercih edilen şifreler, 2025'te de değişmedi. Peki en çok hangi parola veya şifreler kullanılıyor? İşte 2025'in en trend şifreleri..

Teknoloji medyasından techturco.com'da yer alan habere göre 2025'te veri ihlali forumlarında ortaya çıkan 2 milyardan fazla gerçek şifre incelendiğinde, en yaygın parolanın yine "123456" olduğu görüldü.

Benzer şekilde liste başındaki diğer örnekler de tanıdık: "12345678", "123456789", "admin" ve "password" ilk sıralarda yer aldı. Hatta "123" ve "1111" gibi tekdüze kombinasyonlar bile ilk 20'ye girdi.

Öte yandan en çok kullanılan 1000 parola içinde dörtte birinin tamamen sayılardan oluştuğu; yüzde 38,6'sının "123" dizisini, yüzde 2'sinin ters sıra "321"i, yüzde 3,1'inin ise "abc" içerdiği görüldü. Üstelik tek karakterin peş peşe yazıldığı basit parolalar da oldukça yaygın bir durum.

KISA PAROLA TERCİH EDİLİYOR

Geçen yılda olduğu gibi 2025'te de en çok tercih edilen parolalar kısa oluşturulmuşlar. Güvenlik uzmanları en az 12 karakter önerirken, listelenen şifrelerin yüzde 65,8'i bu standardı karşılamıyor. Yüzde 6,9'u 8 karakterin bile altında; sadece yüzde 3,2'si 16 karakteri aşıyor.

Peki siz en çok hangi parola türünü tercih edersiniz? Kısa mı uzun mu? Yorumlarda buluşalım.