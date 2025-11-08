HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: İtiraz ediyoruz

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması yönündeki kararı destekliyoruz" dedi.

HAK-İŞ'e konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası, 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Ücretin belirlenmesini TİSK'e mi bırakacağız?'

Arslan, komisyon yapısının değiştirilmesi gerektiğini ve daha çoğulcu ve demokratik olması gerektiğini dile getirdi.

HAK-İŞ'in asgari ücret tespit komisyonuna katılmama kararı hakkında açıklamalarda bulunan Arslan şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması yönündeki kararı destekliyoruz. Biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına 50 yıldır itiraz ediyoruz. Aralık ayında komisyon toplanacak. Ülkem adına endişe duyuyorum. Kanun değişmezse aralık ayında oturup asgari ücreti belirleyecekler. Asgari ücretin çıkması uzlaşma değil, çoğunluk kararıdır.

Milyonlarca çalışanın ücretinin belirlenmesini TİSK'e mi bırakacağız?"

'Asgari ücreti ortalama ücret haline getiren düzene karşıyız'

Öz Sağlık-İŞ Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ise, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında çalışmalarına başlayacağını hatırlatarak, "Ortalama ücret haline gelen ve işçiyi ücretiyle köleleştiren böyle bir düzene karşıyız" dedi.

Sert, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da açıkladığı gibi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması yönündeki karar çok doğrudur. Biz de destekliyoruz.

Komisyonun, asgari ücretliyi temsil etmeyen yapısına itiraz ediyoruz. Dünyada bunun pek çok modeli var. Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına uygun modeller var. Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in de böyle bir çalışması var. Kurulun yapısı değişmeli; asgari ücret, tüm kesimlerin katılım sağladığı, bilimsel temeli olan, sivil toplumun katkı sunacağı bir modelle belirlenmeli."