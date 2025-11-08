Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsızlığına Sarsılmaz Güvence!
İletişim Başkanı Duran'dan Kocaeli'deki yangına ilişkin açıklama
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular pazartesi başlıyor
SPK'dan piyasa manipülasyonlarına dev ceza!
Dev projelerle Türkiye'nin ulaşım ağı genişliyor
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı
Kadın ve genç istihdamında dikkat çeken artış
Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli için yakalama emri
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
Şanlıurfa'da kendi kendine yanan ev için zikir çektiler

Ceylanpınar ilçesinde yüzlerce vatandaş, kendi kendine yanan ev için gece boyunca, saatlerce dua edip namaz kıldı. Vatandaşların dua ve namazının ardından evdeki yangınların durduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2025 15:24, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 15:12
Şanlıurfa'da kendi kendine yanan ev için zikir çektiler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki 8 kişilik bir ailenin evinde, yaklaşık bir haftadır nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyordu.

Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

EŞYALAR KENDİ KENDİNE YANIYORDU

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da kendi kendine tutuşan ailenin gece yatmak için sığındığı komşularında da yangınlar başladı.

YÜZLERCE KİŞİ GECE BOYUNCA ZİKİR ÇEKTİ

Dışarıda yatmak zorunda kalan aile için yüzlerce kişi seferber oldu.

Bölgenin tanınmış insanlarından biri olan Seyit Cuma El Tufehi'nin çağrısı üzerine evin önünde toplanan kalabalık, saatlerce dua edip namaz kıldı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ATEŞİMİZ SÖNDÜ"

Dua ve namazların ardından evdeki eşyaların bir daha tutuşmadığı belirtildi.

Kalabalığın dua ve namazının ardından evde bir daha yangın çıkmadığını söyleyen Mehmet Mol, "

Allah'a şükür ateşimiz söndü. Hocalarımız Viranşehir'den geldi, dua ettiler, zikir yaptılar. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ateşimiz söndü"

diye konuştu.

