Şanlıurfa'da kendi kendine yanan ev için zikir çektiler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki 8 kişilik bir ailenin evinde, yaklaşık bir haftadır nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyordu.

Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

EŞYALAR KENDİ KENDİNE YANIYORDU

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da kendi kendine tutuşan ailenin gece yatmak için sığındığı komşularında da yangınlar başladı.

YÜZLERCE KİŞİ GECE BOYUNCA ZİKİR ÇEKTİ

Dışarıda yatmak zorunda kalan aile için yüzlerce kişi seferber oldu.

Bölgenin tanınmış insanlarından biri olan Seyit Cuma El Tufehi'nin çağrısı üzerine evin önünde toplanan kalabalık, saatlerce dua edip namaz kıldı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ATEŞİMİZ SÖNDÜ"

Dua ve namazların ardından evdeki eşyaların bir daha tutuşmadığı belirtildi.

Kalabalığın dua ve namazının ardından evde bir daha yangın çıkmadığını söyleyen Mehmet Mol, "

Allah'a şükür ateşimiz söndü. Hocalarımız Viranşehir'den geldi, dua ettiler, zikir yaptılar. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ateşimiz söndü"

diye konuştu.