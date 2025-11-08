Bayern Münih'in rekor başlangıç hayali suya düştü

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, ev sahibi Union Berlin 27. dakikada Danilho Doekhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Doekhi'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçerken Bayern Münih'te Harry Kane, 90+3'te maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

