Fuat Oktay'dan Afroturk TV'ye ziyaret

Ziyaret sırasında kanalın 49 Afrika ülkesine İngilizce ve Fransızca dillerinde yayın yaparak önemli bir diplomasi platformu görevi üstlendiğini vurgulayan Fuat Oktay, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Oktay, Afroturk TV'nin Türkiye ile Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"İş Birliklerini Güçlendirdi"

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerine stratejik bir perspektiften yaklaştığını belirten Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Afrika açılım politikasına dikkat çekti. Oktay, bu politikanın etkilerini şöyle özetledi:

"Artan diplomatik temsil kabiliyetimiz, ekonomi, kültür, eğitim, tarım ve diğer alanlarda iş birliklerini güçlendirdi ve Afrika ile sürdürülebilir ortaklık zemini oluşturdu."

Fuat Oktay, Afroturk TV'nin çalışmalarının Türkiye-Afrika ilişkilerine uzun vadeli ve stratejik katkılar sunmaya devam edeceğine inandığını belirterek, emeği geçen tüm ekibi tebrik etti. Ziyaret, Türkiye'nin medya diplomasisi ve kültürel etkileşim araçlarına verdiği önemi bir kez daha gösterdi.