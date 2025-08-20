Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı personeline yönelik Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarının yayımlandığını duyurdu.

20 Ağustos 2025
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artmasında ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsur, güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır.

Bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz.

Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarını yayımladık.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız.

Başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup 5 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum.

Görevde yükselme sınav duyurusu için tıklayınız.

Ünvan değişikliği sınav duyurusu için tıklayınız.

